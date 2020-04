PSG Campione di Francia. La dedica speciale per il personale sanitario e per i medici

Subito dopo l'annuncio dell'incoronazione di campioni di Francia, il Paris Saint-Germain ha emanato un comunicato. In questo contesto unico, il club della capitale ha vinto il nono titolo di campione di Francia nella sua storia. Un titolo di campione che il club dedica a tutto il personale infermieristico e alle migliaia di professionisti che lavorano ogni giorno in prima linea per consentire al Paese di continuare a funzionare.

Nasser Al-Khelaifi, Presidente e CEO di Paris Saint-Germain, ha dichiarato: 'Vogliamo dedicare questo titolo di campione di Francia nella Ligue 1 2019-2020 a tutto il personale sanitario e altri eroi quotidiani che hanno tutta la nostra ammirazione. Comprendiamo, rispettiamo e supportiamo le decisioni prese dal governo francese di fermare il campionato. La salute, come ha sempre affermato il governo, deve essere la nostra priorità. Vorrei ringraziare i giocatori, l'allenatore, il personale sportivo e medico e tutti i dipendenti del Club per il loro meraviglioso lavoro. Questo trofeo premia il loro impegno quotidiano. In questi tempi difficili, spero che porti felicità e speranza a tutti i nostri sostenitori. Il loro costante sostegno fa andare avanti il ​​Club. Li ringrazio di cuore. Infine, ringrazio tutti i nostri partner per la loro lealtà in ogni circostanza. Sono impaziente di festeggiare, quando le condizioni ce lo consentiranno, con la grande famiglia del PSG".