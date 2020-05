PSG campione, Thiago Silva: "Dedico il titolo ai dottori e a chi lotta contro il COVID-19"

Thiago Silva ha affidato a Instagram le sue emozioni sul campionato assegnato al Paris Saint-Germain: "Un titolo differente, che rimane fonte di grande orgoglio nonostante le circostanze. Posso solo ringraziare Dio per essere campione di Francia per la settima volta in otto anni. Non avrei raggiunto tutto questo finora senza il supporto della mia famiglia, in particolare la mia amata moglie e i bambini, i miei compagni di squadra, tutto lo staff e i tifosi. Dedico questo titolo a loro, ai tifosi e specialmente ai dottori e al personale che lotta contro il COVID-19 in tutto il mondo. Loro sono i nostri giocatori oggi, per far sì che noi possiamo ritornare in campo e allo stadio il prima possibile".