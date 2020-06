PSG, Cavani e Meunier via il 30 giugno. L'Equipe titola: "Considerateli fuori"

Il PSG perde pezzi in vista delle finali di Coupe de la Ligue e Coupe de France, ma soprattutto per la Champions League che si disputerà ad agosto. "Considerateli fuori", titola in prima pagina L'Equipe, riferendosi a Thomas Meunier ed Edinson Cavani, la cui foto è messa in copertina. Entrambi - si legge - hanno deciso di rifiutare di allungare il proprio contratto di due mesi: il 1° luglio andranno via.