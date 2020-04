PSG, Cavani vuole restare. Ma il suo futuro dipende dalla decisione su Icardi

Quale futuro per Edinson Cavani? Secondo L'Equipe, nonostante le voci degli ultimi giorni che raccontano dell'interesse di Atletico Madrid, Boca Juniors, Newcastle e Napoli, non sarebbe da escludere l'ipotesi che alla fine l'ex Palermo resti a Parigi. A lui e al suo procuratore non dispiacerebbe rimanere un altro paio di anni in Franica, ma per questo servirà un segnale dai dirigenti del PSG. La sensazione - si legge - è che molto dipenderà anche dalla decisione che sarà presa sulll'eventuale riscatto di Mauro Icardi.