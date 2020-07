PSG-Celtic, le formazioni dell'amichevole di Parigi: Tuchel schiera i 4 moschettieri

Fischio di inizio alle 19 per l'amichevole tra Paris Saint-Germain e Celtic. Gli avversari dell'Atalanta in Champions, dopo le due roboanti vittorie contro Le Havre e Waasland-Beveren, continuano la loro preparazione in vista delle finali di Coupe de France e Coupe de la Ligue e della Final Eight di Lisbona. Ecco le formazioni della sfida, che si giocherà al Parc des Princes:

PSG (4-2-2-2): K. Navas; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker; Gueye, Verratti; Di Maria, Neymar; Mbappé, Icardi.

Celtic (4-3-3): Bain; Taylor, Jullien, Ajer, Frimpong; McGregor, Bitton, Ntcham; Christie, Édouard, Elyounoussi.