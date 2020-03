PSG da record: sesta finale di Coppa di fila, battuto il primato del Lille

Il PSG sigla un record in Francia. Dopo la vittoria per 5-1 contro l'Olympique Lione, i parigini vanno per la sesta volta consecutiva in finale di Coppa di Francia. E' il nuovo record per il Paris Saint-Germain, battuto quello precedente del Lione con 5 finali dal 1945 al 1949. Lo scrive L'Equipe.