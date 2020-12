PSG, dalla Spagna: Mbappe potrebbe restare. Pochettino proverà a convincerlo

vedi letture

Brutte notizie per le squadre interessate a Kylian Mbappé. Il francese, erede designato di Messi e Cristiano Ronaldo nel firmamento del football presente e futuro, sembra destinato a non partire. E' quanto afferma il portale spagnolo Fichajes.net che spiega come l'esonero di Tuchel ed il sempre più probabile ingaggio di Mauricio Pochettino possano indurre il ragazzo a non lasciare la Francia ed il PSG.