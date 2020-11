PSG domani contro il Lipsia, Tuchel non recupera Mbappè: "Serviranno altre soluzioni"

Il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha parlato prima della sfida contro il Lipsia dell'infortunio di Kylian Mbappé e ha escluso la possibilità di recuperarlo per il match di domani: "Non possiamo rischiarlo, è in una situazione a rischio. Non potremo utilizzarlo e trovare altre soluzioni".