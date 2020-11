PSG, dopo il ko in Champions c'è il Rennes, Tuchel: "Siamo motivati. Critiche? Sono stato peggio"

vedi letture

Archiviata la parentesi negativa in Champions League con la sconfitta contro il Lipsia, per il PSG di Thomas Tuchel è arrivato il momento di tornare a pensare al campionato, con la sfida di domani contro il Rennes. “Dopo la sconfitta in Europa nel gruppo c’è grande motivazione per la gara di domani. Abbiamo analizzato gli errori commessi col Lipsia e siamo pronti per il Rennes. La delusione c’è ma non dimentichiamoci che siamo primi in Ligue 1 e domani abbiamo l’opportunità di aumentare il nostro divario”.

Tuchel, poi, parla delle critiche piovute nuovamente su di lui dopo la sconfitta col Lipsia: “Questo il momento più difficile della mia gestione? Ho risposto a questa domanda tante altre volte, così come ho letto che sono isolato dal resto della realtà del PSG o cose simili. La verità è che è stato più duro digerire la sconfitta contro il Manchester United negli ottavi di finale del 2019 che quella contro il Lipsia. L’unica cosa è continuare a lavorare sodo. Abbiamo perso una partita ma adesso dobbiamo andare avanti.

Il tecnico dei parigini, poi, parla dei singoli fra infortunati e le convocazioni delle varie nazionali: “Domani non ci saranno Verratti, Icardi, Draxler, Mbappé, Neymar, Kimpembe, Navas e forse Sarabia. Sulle Nazionali l’unica cosa che posso dire è che è nel loro diritto convocare i giocatori anche se non sono al meglio della condizione. Io preferirei che non giocassero ma ho fiducia nelle capacità delle varie nazionali di prendersi cura dei calciatori”.