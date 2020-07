PSG, dopo il Le Havre amichevole con il Beveren. Ci sarà una novità: la sfida durerà 120'

Dopo la straripante vittoria contro il Le Havre di domenica, il PSG tornerà in campo venerdì alle ore 19 contro i belgi del Waasland-Beveren. E ci sarà una novità assoluta: la partita sarà divisa in quattro tempi da 30' minuti ciascuno, per dare a Thomas Tuchel la possibilità di valutare meglio la condizione dei suoi giocatori: "Venerdì giocheranno tutti per un'ora", ha detto il tecnico. "Il nostro obiettivo è arrivare preparati alla sfida contro il Saint-Etienne". La finale della Coupe de France si giocherà il 24 luglio.