PSG-Dortmund a porte chiuse. Il club francese: "Prendiamo atto della decisione"

Comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain, a seguito della decisione della Prefettura di Parigi di far giocare la partita di Champions League contro il Borussia Dortumund di mercoledì a porte chiuse. "Il Paris Saint-Germain prende atto della decisione" si legge. "In tale contesto, le squadre del club rimangono mobilitate per organizzare l'incontro nelle migliori condizioni possibili. I tifosi che hanno acquistato i biglietti, così come gli abbonati, saranno prontamente informati sulle modalità proposte dal Paris Saint-Germain. Il club ringrazia i tifosi per la comprensione e il sostegno".