PSG, fastidio al tendine del ginocchio destro per Mbappé: sarà valutato fra 48 ore

Kylian Mbappé fuori dai convocati per la sfida di Champions League fra Lipsia e PSG in programma domani sera. Sul proprio sito ufficiale, il club parigino ha pubblicato il report medico per fare luce sulle condizioni della stella francese: Mbappé - si legge - uscito anzitempo nel corso dell'ultima sfida di Ligue 1 con il Nantes, ha un fastidio al tendine del ginocchio destro. Per questo motivo non è stato convocato per la trasferta in Germania. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente fra 48 ore.