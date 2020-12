PSG, grandi manovre in vista del 2021: se parte Mbappé, doppio assalto a Oblak e Messi

Il Paris Saint-Germain ha grandi progetti per l'estate che verrà. Come riporta il Daily Mail, infatti, il club parigino avrebbe messo nel mirino Jan Oblak e Lionel Messi. Sia per il portiere che per l'attaccante sono già stati effettuati i primi sondaggi, ma molto dipenderà dall'eventuale permanenza o cessione di Kylian Mbappé, grande obiettivo del Real Madrid.

In caso di addio del talento francese, il PSG sarà inevitabilmente chiamato a rispondere e l'idea, ancora in fase preliminare, è proprio il doppio colpo Oblak+Messi. Il primo arriverebbe a caro prezzo dall'Atletico Madrid, il secondo a parametro zero (ma con un ingaggio monstre) dal Barcellona.

Intanto, è sempre il Daily Mail a comunicare che il Manchester City non ha riallacciato ultimamente i contatti per arrivare alla Pulga argentina, cercata con forza prima della permanenza "forzata" in maglia blaugrana dello scorso settembre.