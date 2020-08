PSG, amuleto Navas: l'ex Real mai battuto in Champions nella fase ad eliminazione diretta

Keylor Navas ormai si fa chiamare "l' amuleto". Non è un caso che, con lui in porta, il PSG abbia ottenuto la qualificazione alle semifinali di Champions League dopo quasi 30 anni. Ieri sera, al 90', sembrava che la serie positiva del portiere fosse giunta al termine, ma in pochi minuti la squadra parigina è riuscita a ribaltare l'Atalanta. Navas non ha mai perso in una fase a eliminazione diretta (un anno fa era riserva di Courtois), collezionando ben 14 partite senza incassare una eliminazione. L'assenza dell'ex portiere del Real in semifinale potrebbe essere un cattivo segnale per Thomas Tuchel.