PSG, i convocati di Tuchel per la semifinale di Coppa di Francia: tornano Verratti e Neymar

Thomas Tuchel ha reso nota la lista convocati per la sfida di questa sera Lione-PSG, semifinale di Coppa di Francia. Si rivedono Neymar e Verratti, assenti in campionato per squalifica. Il brasiliano fin qui non ha giocato un solo minuto della competizione. Out Kimpembe, Herrera, Thiago Silva e Choupo-Moting.