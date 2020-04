PSG, L'Equipe in taglio alto: "Cavani pensa di restare"

Malgrado le tanti voci che lo piazzano un po' ovunque nel mondo, Edinson Cavani potrebbe restare al PSG. L'Equipe fa sapere che sia a lui che al suo agente non dispiacerebbe restare in Francia e in prima pagina dedica proprio all'ex Napoli un titolo in taglio alto: "Cavani pensa di restare".