PSG, manita al Lione. Meunier: "Erano stanchi dopo Juventus e derby"

Dopo la vittoria per 5-1 contro il Lione, parla il terzino del PSG, Thomas Meunier. "L'Olympique forse è stato psicologicamente ed emotivamente indebolito dalla gara contro la Juventus e poi dal derby -ha detto a Eurosport-. Giocare con noi non è stato facile. Hanno avuto meno tempo per recuperare, siamo stati in gradi di sfruttare questa poca freschezza".