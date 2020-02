vedi letture

PSG, Icardi in rotta con Tuchel: rabbia Maurito dopo la panchina in Champions

Fa discutere in casa Paris Saint-Germain la situazione legata al futuro di Mauro Icardi, attaccante in prestito dall’Inter. Un anno dopo il fascia-gate, con i galloni da capitano tolti all’argentino e affidati a Samir Handanovic, Maurito torna a far parlare di sé anche oltralpe. Icardi sembra infatti essere entrato in rotta di collisione con il tecnico del PSG Thomas Tuchel. Come riportato da AS, a dare origine alle frizioni la panchina nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund, con l’attaccante che avrebbe manifestato apertamente il proprio disappunto. Tra l’altro all’indomani del ko di Champions Maurito aveva festeggiato il suo 27esimo compleanno assieme a Cavani e Di Maria, facendo arrabbiare non poco il PSG.