PSG, Icardi si fa male al ginocchio. Anche l'argentino a rischio per l'Atalanta

vedi letture

Problemi anche per Mauro Icardi. L'attaccante argentino è uscito anzitempo nel corso della finale di Coppa di Lega contro il Lione. Un'ora scarsa di gioco per il centravanti che ha accusato un infortunio al ginocchio, prontamente fasciato dai medici del club. Il PSG ha già perso Kylian Mbappé, infortunatosi nel corso della finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne, Di Maria invece è squalificato e infine Cavani ha abbandonato (come Meunier) il 30 giugno per scadenza del contratto.