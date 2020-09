PSG, il futuro di Mbappé diviso tra Premier e Liga? Nel 2021 duello tra Liverpool e Real Madrid

Futuro lontano dalla Ligue 1 per Kylian Mbappé? Probabilmente sì. L'edizione odierna de L'Equipe dedica ampio spazio all'attaccante francese campione del mondo nel 2018: l'esterno ex Monaco, infatti, ha comunicato nei giorni scorsi di voler lasciare Parigi nel 2021, anche se il suo accordo col club scadrà nella stagione successiva. Il Liverpool di Jurgen Klopp si è mosso in anticipo, ma sarà un testa a testa con il Real Madrid: i blancos, infatti, potrebbero pensare al talento transalpino per poter ringiovanire la rosa. Sfida a due, con i reds leggermente favoriti sui madrileni.