PSG, il messaggio di Mbappè che allontana le voci di mercato: "Mi manca la mia squadra"

"Mi manca la mia squadra". Un messaggio semplice, ma che allontana le possibili voci di mercato che si sono susseguite nelle ultime ore. Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha aggiunto nel suo post social: "Tutti parlano, ma nessuno sa". Parole criptiche, ma per il momento il francese vuole tornare a giocare con il PSG:

#TBT

Everyone is talking, but nobody knows...👤

MISS MY TEAM ❤️💙... @PSG_inside pic.twitter.com/OgPHnfXYeZ

— Kylian Mbappé (@KMbappe) April 29, 2020