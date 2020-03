PSG, il sogno di Thiago Silva: giocare con Messi prima del ritiro

vedi letture

Il suo contratto con il Paris Saint-Germain è in scadenza e tutto lascia pensare che Thiago Silva lascerà la capitale francese in estate. Anche perché, come riporta Mundo Deportivo, il difensore brasiliano ha un grande sogno ancora da realizzare: giocare al fianco di Lionel Messi prima di appendere gli scarpini al chiodo. Un sogno che può concretizzarsi solo qualora arrivi un'offerta del Barcellona; ecco perché l'ex Milan potrebbe mettere in stand-by qualsiasi altra proposta.