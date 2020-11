PSG in disordine, OM patetico in Champions e talentuoso in Ligue 1: l'apertura de L'Equipe

Oggi alle 10:12

"Talenti per la Ligue 1". E' questo il titolo che L'Equipe propone in prima pagina oggi, facendo riferimento al successo dell'Olympique Marsgilia contro il Nantes per 3-1 e confrontandolo con il rendimento patetico in Champions League. In taglio alto spazio anche al PSG "in disordine" dopo il 2-2 interno contro il Bordeaux.