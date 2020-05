PSG in lutto: è morto a soli 24 anni l'ex calciatore delle giovanili Jordan Diakiese

Il Paris Saint-Germain piange la morte di Jordan Diakiese, ex calciatore del settore giovanile che ha perso la vita proprio in queste ore a soli 24 anni. Terzino classe '95, il franco-congolese vestiva attualmente la maglia dell'AS Furiani-Agliani in Naitional 3.

Questo il tweet del PSG per annunciare la sua drammatica scomparsa, le cause della quale restano ancora ignote: "Non ti dimenticheremo mai, Jordan".