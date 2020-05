PSG, incidente stradale per Bulka: il portiere sta bene, la Lamborghini è da buttare

Incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze dal punto di vista fisico per Marcin Bulka, terzo portiere del PSG. Il polacco, rientrato in patria a causa dell'emergenza causata dal Coronavirus. Nella notte fra mercoledì e giovedì Bulka è rimasto coinvolto in un incidente con la sua Lamborghini. Nessuna conseguenza per il giovane portiere, lo stesso non si può dire per l'ormai ex, fiammante, auto sportiva.