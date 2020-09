PSG, intervento per Bernat in settimana: caccia al sostituto, occhi su De Sciglio e Telles

vedi letture

Juan Bernat si opererà nei prossimi giorni, dunque il Paris Saint-Germain dovrà correre ai ripari. Il club parigino - come riportato da RMC Sport - dovrà fare a meno dell'esterno spagnolo per diversi mesi: Leonardo si sta muovendo sul mercato e i nomi in cima alla lista sono quelli di De Sciglio e Alex Telles. I prossimi giorni saranno decisivi, i parigini devono fare in fretta.