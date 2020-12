PSG, la crisi economica spinge Mbappe verso il Real Madrid: 200 milioni di perdite per i parigini

La crisi dovuto al Covid-19 non ha risparmiato nessuno. Il Paris Saint-Germain, come riportato da AS, ha avuto 200 milioni di perdite: la sessione di gennaio servirà per fare cassa, ma ovviamente si punterà tutto sulla finestra estiva. Uno dei giocatori che potrebbe salutare il club parigino è proprio Kylian Mbappe: la notevole perdita costringerà dunque la compagine transalpina ad abbassare le richieste economiche. Il Real Madrid proverà l'assalto al calciatore, ma visti i presupposti il costo del cartellino sarà inferiore rispetto al passato.