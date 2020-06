PSG, la delusione di Thiago Silva. L'entourage: "Non comprende la scelta della società"

E' ormai noto che le strade di Thiago Silva e del Paris Saint-Germain si separeranno. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto, non rinnoverà con club della Capitale e dal prossimo primo luglio sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. Una decisione che ha di fatto deluso il giocatore, riporta RMC Sport, il quale non comprende la scelta effettuata dalla società. "E' deluso e rattristato - spiega l'entuorage del giocatore - Ama il PSG, adora Parigi e questa scelta è straziante per lui e per la sua famiglia. Prima del lockdown si sentiva al top e, anche se ha 35 anni, si sente molto in forma. E deluso ma non demotivato".