PSG, Leonardo: "Lavoriamo ai rinnovi di Neymar e Mbappé, i migliori dopo Messi e CR7"

Nell'intervista concessa a Canal +, il direttore sportivo Leonardo ha parlato del futuro di Neymar e Mbappé, che hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2022: "Vogliamo continuare con loro, questo è chiaro. Tutti sanno come va. Con loro abbiamo già parlato. Dobbiamo trovare il momento giusto e il modo giusto per farlo. È un'opportunità avere due giocatori così nella stessa squadra. Abbiamo due dei migliori giocatori al mondo dopo Messi e Ronaldo al PSG, è una cosa enorme. Mbappé? La riflessione è che qualcosa di importante sta arrivando per lui. Ci sono state tante cose belle per lui qui. Il matrimonio è perfetto. Mercato? Il calcio è difficile per tutti, per le grandi squadre all'estero. Il PSG sarà presente negli gli anni a venire, siamo una squadra ambiziosa ma quest'anno è difficile dal punto di vista finanziario. Abbiamo bisogno di rinforzi è chiaro, come un terzino destro".