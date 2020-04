PSG, Leonardo mette alla porta Tuchel: l'obiettivo è ripartire con Allegri

vedi letture

Thomas Tuchel è sempre più lontano dal PSG e l'emergenza Coronavirus non fa altro che accompagnarlo passo passo alla porta del club parigino. Le discussioni avute con i big dello spogliatoio oltre che il rapporto mai decollato con Leonardo, lo porteranno a dire addio ai francesi al termine della stagione. Il dirigente brasiliano infatti, vuole puntare forte su Massimiliano Allegri, scaricando così il tedesco che pensava di poter ambire alla panchina del Bayern, possibilità vanificata dal rinnovo di Flick. Secondo L'Equipe, se non dovesse essere confermato, come sembra, il tecnico si prenderà un anno sabbatico, come fatto già dopo l'esperienza al Borussia Dortmund.