PSG, Leonardo: "Niente più spese folli, sul mercato dovremo essere creativi"

Dopo aver completato il riscatto di Mauro Icardi, per il Paris Saint-Germain la parola d'ordine sarà 'mercato creativo'. A dichiararlo è lo stesso ds parigino Leonardo ai microfoni del Journal du Dimanche: "Dovremo essere creativi, trovare buone soluzioni non troppo costose e procedere a piccoli passi. Anche perché anche se ci saranno delle partenze, la nostra squadre rimane comunque molto competitiva. Molti nomi circolano ma non sono state fatte offerte. Non è il momento. L'interruzione è stata brutale e penso che siamo ancora in questa prospettiva. Cambiare giocatori come Thiago Silva o Edinson Cavani non è facile. Quindi ricominceremo da un anno di transizione. Nessuno potrà spendere tanti soldi, nemmeno noi".