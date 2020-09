PSG, Leonardo valuta Kondogbia: è l'alternativa al sogno Milinkovic-Savic

È uno dei pochi giocatori che il Valencia vorrebbe tenere per la prossima stagione, ma una chiamata del Paris Saint-Germain farebbe vacillare chiunque. E così, Geoffrey Kondogbia potrebbe lasciare la Spagna e tornare in Francia: come riporta FootMercato, l'ex centrocampista dell'Inter è un giocatore molto apprezzato da Leonardo e il suo assistente, Angelo Castellazzi, per le caratteristiche giudicate uniche. Ventisette anni, Kondogbia sarebbe un'alternativa affidabile e meno costosa al sogno Sergej Milinkovic-Savic, ma questo interesse dovrà scontrarsi con la volontà di Javi Gracia di non privarsi di un elemento fondamentale..