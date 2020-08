PSG, lesione al bicipite femorale per Keylor Navas. Nulla di grave per Thiago Silva

Il PSG ha diramato il bollettino medico in merito alle condizioni dei giocatori infortunati. Il portiere Keylor Navas, uscito durante il match con l'Atalanta, ha rimediato una lesione al bicipite femorale. Sabato effettuerà nuovi esami, ma la sua presenza martedì è incerta. Nulla di grave invece per Thiago Silva, che ha rimediato una lieve lesione al tendine del ginocchio destro e dovrebbe essere in grado di giocare la semifinale di Champions. Verratti continua con il suo lavoro quotidiano, sabato saranno effettuati nuovi test per capire se sarà a disposizione di Tuchel.