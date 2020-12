PSG-Lione 0-1, le pagelle: Florenzi unico a salvarsi nel PSG. Depay, che classe

PSG-Lione 0-1

Marcatori:36' Kadewere

PSG

Navas 6 - Non ha colpe sul gol. Compie anche due belle parate.

Diallo s.v. - Esce alla mezzora per infortunio. (dal 30' Keher 5 - Entra ed è subito in confusione e lo rimane per tutto il match).

Florenzi 6 - I tiri più pericolosi sono i suoi. Forse il migliore del PSG.

Danilo 4,5 - Tanti errori soprattutto in uscita. Soffre Depay.

Kimpembe 4,5 -Da una sua uscita sbagliata arriva il gol. Capitano ma solo pro forma.

Bakker 5 - Non spinge mai e soffre in fase difensiva. Non sembra avere le qualità per giocare in un club così importante.

Di Maria 5 - Mezzo punto in più per un tunnel stupendo a metà primo tempo. Prima e dopo però il nulla. (dal 65' Mbappè 5 - Un tiro a lato e poco altro).

Verratti 5 -Lento e macchinoso. Poche idee e confuse. (dal 65' Herrera 5 - Non migliora la prestazione del compagno)

Paredes 5 - Poca qualità, poca corsa, poca grinta. (dal 65' Gueye 5 - Potremo ripetere le stesse cose dette per il compagno. Non incide).

Kean 4 - Partita da "Chi l'ha visto". Tocca pochi palloni, non calcia mai in porta. Deludente. (dal 73' Rafinha 5,5 - Ci prova con un destro murato).

Neymar 5,5 - Pensa più a fare numeri che ad essere incisivo. Nervoso per tutto il match. Esce infortunato e in lacrime dopo un'entrata killer di Mendes.

LIONE

Lopes 6,5 - Sempre attento. Salva in almeno due circostanze la propria porta.

Bubois 6,5 - Tiene a bada Neymar con le buone e anche con le cattive. Garcia lo toglie prima che prenda il secondo giallo. (dal66' De Sciglio 6 - Entra e mette la museruola a Neymar prima e Mbappè poi).

Marcelo 7 - Insuperabile. Non sbaglia neanche un intervento.

Denayer 7 - Con Marcelo erge un muro insuperabile. Partita perfetta.

Cornet 6 - Florenzi lo fa soffrire ma lui non va mai in crisi e se la cava quasi sempre.

Aouar 6,5 - Fa un numero con controllo e dribbling con lo stesso tocco che da solo varrebbe il prezzo di un biglietto. Qualità e anche sfrontatezza. (dal 79' Guiamaraes s.v.).

Mendes 6,5 - Partita senza sbavature. Corre, recupera e imposta. Mezzo punto in meno per la brutta entrata su Neymar e conseguente rosso. Cattiva, pericolosa ma soprattutto inutile.

Paquetà 6,5 - Lontano parente del calciatore visto al Milan. Lotta, trova linee di passaggio interessanti e si sporca le mani quando c'è da combattere. (dall'88' Caqueret s.v.).

Ekambi 6,5 - Un paio di accelerate da centrometrista. Gli manca il guizzo per il gol.

Depay 6,5 - Gioca da falso nueve e si vede tutta la sua classe. Si sa dosare e porta a spasso la difesa a 3 parigina. (dal 78' Dembele s.v.).

Kadewere 6,5 - Un paio di occasioni e un gol da attaccante freddo. Esce stremato. (dal 78' Diomandé s.v.).