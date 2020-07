PSG-Lione, l'ultima partita di Coppa di Lega francese prima della soppressione del torneo

Quella di questa sera sarà l'ultima Coppa di Lega francese che verrà assegnata, prima della sua soppressione. L'asta per i diritti TV delle edizioni dal 2020 al 2024 era andata a vuoto. Oltre allo scarso interesse riscosso, un altro motivo dato dalla sospensione del torneo è quello di non sovraccaricare i giocatori. Istitiuto nel 1994, il torneo ha visto il Paris Saint-Germain vincere in 8 occasioni, seguito da Bordeaux, Marsiglia e Strasburgo (quest'ultimo detentore del trofeo) a 3. Solo un successo per il Lione.