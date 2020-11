PSG-Lipsia 1-0, le pagelle: Neymar generoso, Upamecano sugli scudi

PSG-LIPSIA 1-0

Marcatore: 11’ rig. Neymar

PARIS SAINT-GERMAIN

Navas 6 - Nessun pericolo corso durante tutta la partita. Preciso in uscita sui palloni alti.

Florenzi 6.5 - Nkunku è un cliente scomodo ma l’ex terzino della Roma riesce ad arginarlo al meglio. Proposito anche in fase offensiva, dove è sempre una buona opzione per Di Maria.

Marquinhos 6.5 - Torna titolare al centro della difesa dopo un paio di gare in cabina di regia e lo fa con grande solidità. Buone respinte sui cross dei tedeschi e poche chance concesse all’attacco del Lipsia.

Diallo 7 - Chiamato a sostituire Kimpembe, il difensore ex Borussia Dortmund se la cava egregiamente, mostrando ottime qualità con i piedi, anche sotto pressione.

Bakker 6 - Molto disordinato con il pallone tra i piedi, riesce a limitare la vena di Dani Olmo, che si vede poco e a sprazzi. Tanti però gli errori di dialogo con i compagni, con moltissimi palloni gettati alle ortiche.

Paredes 5.5 - Molto nervoso, si prende un giallo dopo vari battibecchi a centrocampo. Per il resto una gara più di rottura che di costruzione, con il Lipsia che fa la partita. Tanti errori anche nei lanci lunghi per i suoi attaccanti.

Danilo 6 - Un ibrido. Agisce da centrale di difesa in fase di possesso mentre si posiziona in regia quando attacca il Lipsia. Dopo la pessima partita di venti giorni fa contro i tedeschi una buona prova nel ruolo che gli è più congeniale.

Herrera 5.5 - Il più nascosto dei centrocampisti del PSG, si vede davvero poco se non per qualche fallo guadagnato. Prezioso in fase di recupero, si limita a contenere il Lipsia. Dall’83’ Verratti 6.5 - Prende un giallo dopo appena venti secondi da suo ingresso, ma nel recupero sale in cattedra gestendo il possesso per il PSG e guadagnando un paio di falli preziosi.

Di Maria 5.5 - Si guadagna un rigore molto furbo, cadendo appena sentitosi toccare da Sabitzer. Spreca un paio di buoni cross e calcia male verso la porta di Gulacsi. Dal 63’ Rafinha 5.5 - Un giallo e tanti errori in fraseggio. Sfiora il gol nel recupero.

Neymar 6.5 - Al rientro da titolare, è subito freddissimo nel battere Gulacsi dal dischetto. Viene a cercare palla molto basso e prova a liberarsi degli avversari con giocate da circense, venendo spesso fermato con falli. Generoso, fa un grande lavoro anche in fase di recupero. Troppo nervoso, si accende in un paio di occasioni contro i giocatori del Lipsia e prende un giallo davvero evitabile. Dal 90’ Sarabia sv

Mbappe 5 - Più in ombra dei compagni di reparto, si nota solo per una rovesciata stilisticamente molto apprezzabile ma poco efficace a metà prima frazione. Mukiele gli prende bene le misure. Dal 90’ Kean sv

LIPSIA

Gulacsi 6 - Intuisce il rigore di Neymar che è però battuto troppo bene. Nel finale para bene su Rafinha ed evita il 2-0, che sarebbe stato troppo pesante per il Lipsia.

Mukiele 6 - Contro Mbappe regge l’urto, concedendo pochissimo al talento francese. Più attivo in fase d’attacco, dove si vede spesso sul fondo a tentare il cross. Dal 63’ Orban 6 - Non concede nulla a Mbappe e compagni.

Konaté 6.5 - Gara senza lodi e senza infamia per il difensore di Nagelsmann, che tiene bene a bada Neymar quando agisce da numero nove.

Upamecano 7 - Dopo le grandi difficoltà dell’andata, il difensore francese si redime giocando un’ottima gara. Con una bella scivolata evita un gol già fatto al PSG, e in un altro paio di occasioni è bravo a reggere l’urto contro la velocità di Neymar e compagni.

Angelino 6 - Di Maria non è un gran pericolo e il terzino spagnolo ha ampio spazio per attaccare. Qualche scorribanda ma troppi errori di misura al momento del cross.

Haidara 6 - Positivo nel suo lavoro di spezza manovra offensiva, il mediano di Nagelsmann riesce bene nel suo ruolo di incontrista. Con un destro potente mette paura a Navas.

Sabitzer 5.5 - Ingenuo, il capitano, ad agganciare Di Maria ad inizio gara concedendo il rigore che sblocca la partita. Tanti tentativi da fuori area con destro e sinistro, ma in nessuno si rende pericoloso.

Olmo 5.5 - Partita opaca dello spagnolo, che contro un avversario come Bakker poteva tentare molto di più di quanto fatto. Un solo squillo, con cui manda in porta Forsberg nel finale di primo tempo. Troppo poco. Dal 65’ Kluivert 5 - Peggio di Olmo, non si vede praticamente mai.

Forsberg 6 - Ai punti il più pericoloso del Lipsia, ma troppo spesso impreciso. Ha un paio di buone chance, nel finale di primo tempo e ad inizio ripresa, ma le spreca. Senza di lui però il Lipsia fa fatica. Dal 74’ Sorloth 6 - Entra con gran voglia di fare bene ed effettua un paio di buone sponde che liberano al tiro i suoi.

Nkunku 5 - Se nella gara di andata era stato mattatore, questa sera delude su tutta la linea. Nessuna azione degna di nota e anche pochissima precisione da calcio da fermo.

Poulsen 5.5 - Buoni movimenti e tanta cattiveria, ma non riesce ad incidere. Una buona chance di testa e poco altro, fatica contro i centrali del PSG.