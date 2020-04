PSG, lo Sporting non riscatterà Jese: lo spagnolo tornerà a Parigi a fine stagione

Lo Sporting CP ha informato l'attaccante Jesé Rodriguez che non sarà riscattato al termine della stagione. Il giocatore, quindi, rientrerà al Paris Saint Germain: una decisione presa in accordo con il tecnico Rubén Amorim, secondo quanto riportato da Marca: il 27enne spagnolo, in questi mesi, ha saltato diverse partite a causa di infortuni e non è riuscito a convincere il club portoghese.