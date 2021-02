PSG, Marquinhos: "All''OM festeggiano le nostre sconfitte? Facevo lo stesso contro il Palmeiras"

Nel corso di un'intervista a So Foot, Marquinhos ha parlato della rivalità fra Paris Saint-Germain e il Marsiglia. E torna sui festeggiamenti dei tifosi dell'OM, con tanto di fuochi d'artificio, per celebrare la sconfitta degli acerrimi rivali nell'ultima finale di Champions League. Marsiglia che ricordiamo resta l'unica squadra francese ad aver alzato il trofeo più prestigioso: "Celebrare le sconfitte del club rivale fa parte del folklore del calcio. Quando ero più giovane, io stesso celebravo i fallimenti di Palmeiras tanto quanto alcune delle vittorie del Corinthians. Quando la tua squadra non può vincere, tutto ciò che devi fare è pregare che nemmeno il tuo rivale lo faccia. Per ora, il Marsiglia è l'unico club francese ad aver vinto una Champions League, e i suoi tifosi si sono aggrappati a questo. La loro celebrazione è stata più sollievo che gioia… ".