PSG, Marquinhos dopo l'1-0 al Lipsia: "Non sempre la squadra che gioca meglio vince"

Il PSG batte di misura il Lipsia e si rilancia in ottica qualificazione. Questo il commento di Marquinhos dopo il fischio finale: "Si sa che nel calcio non è sempre la squadra che gioca meglio quella che vince. Oggi contava fare i tre punti. Non eravamo nelle migliori condizioni per giocare con una certa intensità, ma come ho detto contava soltanto la vittoria".