PSG, Marquinhos sfida il Borussia Dortmund: "Non abbiamo paura, nulla è perduto"

Marquinhos, difensore del PSG, ha commentato così in conferenza stampa il k.o. nel match d'andata di Champions League con il Borussia Dortmund, rispondendo così a chi parla di un PSG timoroso in Europa: "Non abbiamo mai paura. Abbiamo dei grandi calciatori, abituati a giocare questo tipo di partite. Alcuni hanno persino vinto la Champions League, altri invece il Mondiale. Non potete dire che abbiamo paura delle grandi partita. Può essere che tanti si aspettavano una nostra vittoria con il Borussia Dortmund, ma stiamo parlando di una delle migliori di Germania. Niente è perduto, restiamo calmi e lavoriamo per il ritorno".