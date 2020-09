PSG-Marsiglia, L'Equipe salva solo Florenzi per i parigini. Neymar e Di Maria: voto 3

Partita da dimenticare per il Paris Saint-Germain, che perde la sua seconda partita su due in Ligue 1. Contro il Marsiglia non perdeva dal 2011, in casa dal 2010. L'Equipe dà i voti alle squadre e ciò che emerge è che Alessandro Florenzi è l'unico sufficiente per i parigini: il terzino si è meritato un 7 in pagella. Per il resto voti molto bassi, quasi tutte insufficienze gravi: in particolar modo, Di Maria e Neymar hanno rimediato addirittura un 3. Per Marco Verratti invece un severo 4, così come Sarabia, Herrera, Gueye, Sergio Rico, Kimpembe e Bernat. 5 per Kehrer. Diverso, ovviamente, il discorso per il Marsiglia: capitan Mandanda è il migliore in campo, tanto da meritarsi un 9. Thauvin, uomo partita, prende 7.