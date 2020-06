PSG, Mbappé andrà al Real Madrid se non rinnova entro il 23 agosto

Il Real Madrid è sempre più vicino a Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club merengue potrebbe concludere la trattativa per il francese nell’estate del 2021 se il giocatore non rinnoverà con il PSG entro il 23 agosto, data fissata per la ripartenza della prossima stagione.