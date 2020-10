PSG, Mbappé e la voglia di Real Madrid: un'idea per il 2021, con o senza Zidane in panchina

Con o senza Zinedine Zidane in panchina, Kylian Mbappé è fortemente tentato da un'avventura al Real Madrid. Stando a quanto scritto da As, l'attaccante classe '98 è consapevole che i Blancos sono sulle sue tracce (per il mercato estivo del 2021) e avrebbe già fatto sapere che, anche se non dovesse più esserci il connazionale in panchina, vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Capitàl.