PSG, Mbappé esalta Neymar: "Ha tutti i numeri per vincere il Pallone d'Oro"

Kylian Mbappé ha commentato in conferenza stampa il successo del Paris Saint-Germain contro il Lipsia, che porta i francesi in finale di Champions League: "Il mister dice che ci troviamo bene. Ed è vero, ci troviamo bene sia dentro che fuori dal campo. Credo che sia importante per la squadra. Giocare con Neymar è fantastico. È uno dei migliori al mondo. Lo ha dimostrato anche oggi seppur non abbia segnato. ma siamo in finale ed è quello che più conta. Ne ha beneficiato Di Maria che ha disputato una grande partita. Detto questo, se dovessimo vincere la Champions League è vero, il Pallone d'Oro non verrà assegnato. Ma se dovessimo vincere credo che Neymar avrebbe tutti i numeri per vincerlo. Naturalmente prima o poi lo vincerà. E se ci riuscirà vorrà dire che noi avremo vinto la Champions".