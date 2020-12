PSG, Mbappé ha già raggiunto quota 100 gol: l'elogio de L'Equipe

Con la rete realizzata nel successo per 3-1 contro il Montpellier, Kylian Mbappé ha raggiunto quota 100 gol con la maglia del PSG. "Puro 100", titola in prima pagina L'Equipe, che sottolinea come l'attaccante classe '98 sia stato decisivo con la sua centesima rete per i tre punti che permettono ai parigini di restare in vetta al campionato.