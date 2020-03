PSG, Mbappé incedibile e Neymar no: fissato il prezzo per cedere il brasiliano

vedi letture

Kylian Mbappé incedibile, Neymar invece potrebbe anche andar via. Si sarebbe espresso così Leonardo, direttore sportivo del PSG, quando si è interrogato sul futuro delle stelle della sua squadra. A riportarlo è ESPN, secondo cui al brasiliano è stata data libertà di scelta: se vuole andar via, per 150 milioni di euro si può fare. Sulle sue tracce, come al solito, c'è il Barcellona.