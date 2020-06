PSG, Mbappé: "Mi è sempre piaciuto ascoltare i più esperti, Buffon importante per me"

In un'intervista a L'Equipe, Kylian Mbappé ha raccontato dell'importanza che hanno avuto i calciatori con più esperienza nel suo percorso al PSG, nominando soprattutto Lassana Diarra e Gianluigi Buffon: "Mi è sempre piaciuto ascoltare i più anziani. Buffon è stato molto importante per me, così come Diarra che mi ha aiutato nei momenti complicati. Sono andati via troppo presto".