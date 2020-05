PSG, Mbappé non farà pressioni alla società per essere ceduto

Stando a quanto rivelato da L'Equipe, l'attaccante Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain, non farà pressione sulla società francese per essere ceduto. Il motivo è legato al pesante impatto economico che ha portato il Covid-19, anche nelle casse del ricco club parigino: ecco che Mbappe sembra allora apprestarsi ad una permanenza in Ligue 1 per un altro anno ancora.