PSG, Mbappé si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ligue 1 di basso livello? Pagliacci"

Quest’anno saranno ben due le formazioni francesi nelle semifinali di Champions League, Paris Saint-Germain e Lione. L’attaccante dei parigini Kylian Mbappé ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro chi ironizzava sul basso livello della Ligue 1: “Farmers League”, un campionato di contadini, accompagnato dall’emoticon con i pagliacci. È stata anche l’occasione per applaudire la formazione di Rudi Garcia per l’accesso in semifinale.