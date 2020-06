PSG, Meunier potrebbe giocare la Champions. Il CEO del Dortmund: "Aperti a trattare"

Il Borussia Dortmund apre al Paris Saint-Germain per permettere ai francesi di disporre di Thomas Meunier fino al termine della stagione 2019-20 col Paris Saint-Germain. Il terzino belga si è legato per 4 anni al club tedesco, poiché il suo contratto col PSG scadrà il 30 giugno. Tuttavia i campioni di Francia hanno ancora una finale di Coppa di Lega da giocare, il 31 luglio, e i quarti di finale di Champions League in agosto. In merito il CEO del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha dichiarato: "Thomas non ha ancora deciso se giocherà la final eight di Champions ma da quel che so ci sta pensando. E se lo desidera, potrà giocare col Paris. Dovremo semplicemente parlare e trovare un accordo con la controparte, per chiarire i termini della proroga del contratto di due mesi e tutto ciò che riguarda l'assicurazione. Siamo comunque aperti a questa possibilità".